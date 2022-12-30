Оккупанты атаковали Донетчину возле 5 населенных пунктов, активнее всего вблизи Красногоровки - ОВА

Оккупанты активизировали штурмовые действия на направлениях населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Промки, Водяного и Первомайского Донетчины, в течение суток враг вел наступательные действия почти по всей линии боевых действий в Очеретинской общине. Активнее всего - в районе Красногоровки.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: ночью - обстрелы с.Серебрянка Северской громады; окрестностей Звановской громады; с.Торское и Заречное Лиманской громады; г. Часов Яр (м-н Восточный). На утро - артиллерийские обстрелы Марьинки и Авдеевки.

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В Авдеевке - одиночные прилеты по старой части города. На утро - активизация штурмовых действий на направлениях с.Красногоровка, Веселое, Промки, Водяного и Первомайского.

Вечером продолжались обстрелы с.Острое Кураховской громады, повреждены частные дома и электрические сети.

Вчера днем - 4 ракетных удара по Константиновке. Повреждены частные дома, школа, кинотеатр, общежитие. Без жертв.

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В течение суток враг вел наступательные действия почти по всей линии боевых действий в Очеретинской общине. Наиболее активно - в районе села Красногоровка.

В течение суток единичные обстрелы происходили вблизи с.Роздоловка с.Благодатное и окрестностей г.Соледар.

Киевщина: ночью область выдержала новый удар дронами. россия снова целилась по объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники.

На местах сбития работают экстренные службы.

Черниговщина: ночью - из артиллерии обстрелы по территории возле села Гремяч Новгород-Северской общины. По предварительным данным - без жертв и разрушений.

Всего за сутки - три обстрела, Новгород-Северский район, из минометов и артиллерии. Без жертв.

Черкасчина: ночью в области работала ПВО по "Шахедам".

Сейчас информация уточняется, продолжается поиск обломков и выяснение последствий.

Сумщина: сегодня утром враг из минометов обстрелял Миропольскую громаду.

Около полуночи враг ударил из САУ (19 прилетов) по Зноб-Новгородской громаде. Вчера вечером россияне из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду.

Информация о последствиях уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Полтавка, Степное, Орехов, Железнодорожное, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Дорожнянка, Ольговское, Малиновка, Степногорск, Степное, Новоандреевка, Белогорье, Темировка, Малые Щербаки, Каменское.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по Харьковщине. Под прицелом была критическая инфраструктура.

В результате вражеской ракетной атаки погибли два человека. Еще один мужчина 52 лет госпитализирован с ранением, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также в течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией соприкосновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В Купянске из-за вражеского обстрела погиб 60-летний мужчина.

Остается высокой минная опасность. В с. Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 43 лет. Он госпитализирован с ранениями в состоянии средней тяжести.

Днепропетровщина: ночью россияне атаковали область дронами-камикадзе. ПВО сбила все пять "Шахедов", которые враг направил на регион.

Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли еще и из тяжелой артиллерии. Попали по Марганецкой громаде. Люди не пострадали. Последствия обстрела выясняются.

Луганщина: подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию от россиян подверглись Новоегоровка, Ковалевка, Площанка, Макеевка, Червонопоповка, Невское, Диброва. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: за прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вчера утром в результате ракетного обстрела разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской громады. Пострадавших нет.

Вчера днем после ракетного обстрела в населенном пункте Воскресенской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Ивановка, Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Велетенское, Чернобаевка, Станислав.

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов получил ранения один человек. Погибших нет.

На территории временно оккупированного Скадовского района ситуация остается стабильно тяжелой.

Голопристанская громада ночью и днем находится под постоянными обстрелами, под обстрелами также находится город Голая Пристань, есть разрушения гражданской инфраструктуры.