Оккупанты атаковали Донетчину возле 5 населенных пунктов, активнее всего вблизи Красногоровки - ОВА
Оккупанты активизировали штурмовые действия на направлениях населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Промки, Водяного и Первомайского Донетчины, в течение суток враг вел наступательные действия почти по всей линии боевых действий в Очеретинской общине. Активнее всего - в районе Красногоровки.
Источник: отчеты ОВА
Детали: Донетчина: ночью - обстрелы с.Серебрянка Северской громады; окрестностей Звановской громады; с.Торское и Заречное Лиманской громады; г. Часов Яр (м-н Восточный). На утро - артиллерийские обстрелы Марьинки и Авдеевки.
В Авдеевке - одиночные прилеты по старой части города. На утро - активизация штурмовых действий на направлениях с.Красногоровка, Веселое, Промки, Водяного и Первомайского.
Вечером продолжались обстрелы с.Острое Кураховской громады, повреждены частные дома и электрические сети.
Вчера днем - 4 ракетных удара по Константиновке. Повреждены частные дома, школа, кинотеатр, общежитие. Без жертв.
В течение суток враг вел наступательные действия почти по всей линии боевых действий в Очеретинской общине. Наиболее активно - в районе села Красногоровка.
В течение суток единичные обстрелы происходили вблизи с.Роздоловка с.Благодатное и окрестностей г.Соледар.
Киевщина: ночью область выдержала новый удар дронами. россия снова целилась по объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники.
На местах сбития работают экстренные службы.
Черниговщина: ночью - из артиллерии обстрелы по территории возле села Гремяч Новгород-Северской общины. По предварительным данным - без жертв и разрушений.
Всего за сутки - три обстрела, Новгород-Северский район, из минометов и артиллерии. Без жертв.
Черкасчина: ночью в области работала ПВО по "Шахедам".
Сейчас информация уточняется, продолжается поиск обломков и выяснение последствий.
Сумщина: сегодня утром враг из минометов обстрелял Миропольскую громаду.
Около полуночи враг ударил из САУ (19 прилетов) по Зноб-Новгородской громаде. Вчера вечером россияне из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду.
Информация о последствиях уточняется.
Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Полтавка, Степное, Орехов, Железнодорожное, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Дорожнянка, Ольговское, Малиновка, Степногорск, Степное, Новоандреевка, Белогорье, Темировка, Малые Щербаки, Каменское.
Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.
Харьковщина: за прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по Харьковщине. Под прицелом была критическая инфраструктура.
В результате вражеской ракетной атаки погибли два человека. Еще один мужчина 52 лет госпитализирован с ранением, его состояние медики оценивают как тяжелое.
Также в течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией соприкосновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В Купянске из-за вражеского обстрела погиб 60-летний мужчина.
Остается высокой минная опасность. В с. Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 43 лет. Он госпитализирован с ранениями в состоянии средней тяжести.
Днепропетровщина: ночью россияне атаковали область дронами-камикадзе. ПВО сбила все пять "Шахедов", которые враг направил на регион.
Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли еще и из тяжелой артиллерии. Попали по Марганецкой громаде. Люди не пострадали. Последствия обстрела выясняются.
Луганщина: подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Белогоровки.
На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию от россиян подверглись Новоегоровка, Ковалевка, Площанка, Макеевка, Червонопоповка, Невское, Диброва. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.
Ситуация в области остается напряженной.
Николаевщина: за прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет.
Вчера утром в результате ракетного обстрела разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской громады. Пострадавших нет.
Вчера днем после ракетного обстрела в населенном пункте Воскресенской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.
Херсонщина: по информации ГШ ВСУ враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Ивановка, Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Велетенское, Чернобаевка, Станислав.
В Херсонской области в результате вражеских обстрелов получил ранения один человек. Погибших нет.
На территории временно оккупированного Скадовского района ситуация остается стабильно тяжелой.
Голопристанская громада ночью и днем находится под постоянными обстрелами, под обстрелами также находится город Голая Пристань, есть разрушения гражданской инфраструктуры.