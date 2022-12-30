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ВСУ накрыли россиян в районе Донецка, враг наступает на двух направлениях – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 декабря 2022, 17:48
ВСУ накрыли россиян в районе Донецка, враг наступает на двух направлениях – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины поразили группировку россиян в районе временно оккупированного Донецка, враг продолжает наступать на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "В районе города Донецк были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожено 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены".

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Детали: Противник продолжает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запселье и Большая Рыбица - Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка на Харьковщине.

На Купянском направлении зафиксировано огневое воздействие вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Временке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию врага подверглись Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении, в частности от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона. 

В течение суток российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых - по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил 8 БпЛА Шахед-136 - все они были сбиты. Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов российскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.

Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию.

По состоянию на 29 декабря текущего года больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаДонецк
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