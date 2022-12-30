Трамп платил мало налогов в первый и последний годы президентства: в США обнародовали отчетность

Комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за шесть лет за несколько дней до того, как контроль над палатой перейдет от демократов к республиканцам.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Выпуск отредактированных деклараций Трампа за 2015-2020 годы завершает многолетнюю битву между бывшим президентом-республиканцем и законодателями-демократами, которая была урегулирована только в прошлом месяце Верховным судом США.

Налоговые данные Трампа теперь будут доступны для углубленного расследования журналистами, независимыми налоговыми экспертами и другими лицами в преддверии президентских выборов 2024 года и могут пролить свет на состояние Трампа, результаты деятельности его бизнеса и способы уменьшения его налоговых обязательств.

Записи показывают, что доходы и налоговые обязательства Трампа резко колебались с 2015 по 2020 год, во время его первой президентской кампании и последующего срока пребывания в должности. Они показывают, что Трамп и его жена Мелания Трамп заявляли о больших отчислениях и убытках и платили мало или вообще не платили подоходный налог в некоторые из этих лет.

Ранее комитет раскрыл первые свои выводы, что Служба внутренних доходов (IRS) не проводила аудит деклараций Трампа за его первые два года на посту президента, несмотря на то, что это должно было происходить, и так и не завершила ни один аудит за период его каденции.

Первый аудит деклараций Трампа начали в 2019 году после запроса одного из членов комитета от демократов, но работу поручили только одному клерку.

ВИДЕО ДНЯ

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что будет инициировать законодательство, чтобы IRS ежегодно проводила аудит финансов президентов США.

Напомним, Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию событий 6 января 2021 года в Капитолии опубликовал финальный отчет на 814 страницах, в котором рекомендует Конгрессу рассмотреть возможность запретить Трампу занимать государственные должности из-за его роли в "подстрекательстве к восстанию" в тот день.

Читайте больше здесь: Конгресс против Трампа: что грозит экс-президенту США за роль в штурме Капитолия