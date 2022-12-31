Лукашенко позволил себе вечно оставаться в парламенте Беларуси - как Путин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу подписал изменения в закон "О Национальном собрании (парламенте) Республики Беларусь", которые позволят ему оставаться в политике и после формального прекращения полномочий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Изменения предусматривают уменьшение веса белорусского парламента в пользу новообразованного органа - Всебелорусского народного собрания, образованного после так называемого референдума о внесении поправок в конституцию Беларуси.

Реклама:

Во-первых, вместо двух сессий белорусского Народного собрания будет только одна - с сентября по июнь. Во-вторых, у парламента отбирают права избирать судей конституционного суда и членов центральной избирательной комиссии.

При этом депутаты обеих палат белорусского парламента - Палаты представителей (нижней) и Совета Республики (высшей) - участвуют во Всебелорусском народном собрании в качестве делегатов.

В конце концов, Лукашенко предусмотрел положение, согласно которому президент Беларуси, прекративший исполнение своих полномочий, входит в состав Совета Республики с его согласия пожизненно. Аналогичное положение было принято и в России в 2020 году, где Владимир Путин после теоретического прекращения полномочий президента сможет быть членом Совета Федерации РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, по данным режима Лукашенко, более 65% белорусов поддержали проект новой конституции. Она предусматривает создание нового органа - Всебелорусского народного собрания (ВНС), который будет иметь право отправлять в отставку президента, а также признавать результаты выборов.

Долгое время считалось, что новая конституция открывает политический транзит - Александр Лукашенко покинет президентский пост, но возглавит ВНС. Впрочем, впоследствии оказалось, что новая конституция "обнуляет" предыдущие президентские каденции Лукашенко, а также позволяет ему совмещать должности президента и главы ВУЗа.

Лукашенко закрепил свою власть после президентских выборов августа 2020 года, которые не признали большинство государств мира. По их результатам было создано правительство Беларуси в изгнании, которое возглавляет оппозиционерка Светлана Тихановская.