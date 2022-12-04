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ISW рассказал, зачем Шойгу летал в Минск

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 05:33
ЛУКАШЕНКО И ШОЙГУ 3 ДЕКАБРЯ, ФОТО БЕЛТА

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы, вероятно, осуществлять давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.

Источник: ISW

Детали: В институте отметили, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

Аналитики института отметили, что на встрече Шойгу и Хренина были подписаны поправки к соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, которые ограничивают готовность Лукашенко сделать это.

Основные выводы ISW:

  • По сообщениям, украинские войска вышли на восточный берег Днепра напротив г. Херсон.
  • Погодные условия на востоке Украины, вероятно, становятся более благоприятными для более высоких темпов наступательных операций.
  • Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей в сфере безопасности между Россией и Беларусью.
  • Украинские войска, вероятно, продолжают продвижение на северо-запад от Кременной.
  • Российские оккупанты продолжили наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка, а также в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.
  • По сообщениям, российские власти эвакуировали российских коллаборационистов из г. Алешки.
  • Организационно-штабное управление Национальной гвардии России подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на то, что Владимир Путин объявил о формальном завершении частичной мобилизации 31 октября.
  • Российские власти продолжают использовать судебные меры для укрепления административного контроля над оккупированными территориями.

Напомним: Лукашенко на встрече с Шойгу пугал войной до последнего "то ли украинца, то ли поляка".

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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