ISW рассказал, зачем Шойгу летал в Минск

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы, вероятно, осуществлять давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.

Источник: ISW

Детали: В институте отметили, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

Реклама:

Аналитики института отметили, что на встрече Шойгу и Хренина были подписаны поправки к соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, которые ограничивают готовность Лукашенко сделать это.

Основные выводы ISW:

ВИДЕО ДНЯ

По сообщениям, украинские войска вышли на восточный берег Днепра напротив г. Херсон.

Погодные условия на востоке Украины, вероятно, становятся более благоприятными для более высоких темпов наступательных операций.

Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей в сфере безопасности между Россией и Беларусью.

Украинские войска, вероятно, продолжают продвижение на северо-запад от Кременной.

Российские оккупанты продолжили наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка, а также в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

По сообщениям, российские власти эвакуировали российских коллаборационистов из г. Алешки.

Организационно-штабное управление Национальной гвардии России подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на то, что Владимир Путин объявил о формальном завершении частичной мобилизации 31 октября.

Российские власти продолжают использовать судебные меры для укрепления административного контроля над оккупированными территориями.

Напомним: Лукашенко на встрече с Шойгу пугал войной до последнего "то ли украинца, то ли поляка".