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Пятеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 11:36
фото посольства украины в грузии

В окружение под городом Бахмут Донецкой области в течение последних дней попала группа добровольцев из Грузии, в результате был ранен грузинский командир, пятеро бойцов - погибли.

Об этом в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари" сообщил доброволец Ромео Парулава, передает "Европейская правда".

По его словам, погибшие служили в 57-й бригаде с марта 2022 года, прибыв из Грузии в Украину.

"Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Продолжается борьба, чтобы вывести тех, кто остался в живых, и вынести тела наших погибших", - сказал Парулава.

 
фото посольства

Накануне стало известно о гибели под Бахмутом пятерых грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили.

В субботу президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с гибелью добровольцев.

"В эти тяжелые минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине", - написала Зурабишвили в Facebook.

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Как уточняет портал "Новости-Грузия", на стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть - приехала туда после начала войны как добровольцы.

Первый грузин-доброволец погиб 18 марта. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных Сил Украины погибли 33 грузина.

Темы: ГрузияБахмут
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