Погода помогает ВСУ, в ближайшее время ждем положительных новостей - Гайдай

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что погода способствует Вооруженным силам на Сватовском и Кременском направлениях.

Источник: Гайдай в эфире "Эспрессо"

Прямая речь Гайдая: "Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях.

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Ждем в ближайшее время положительных новостей, которые позволят развить успех ВСУ".

Детали: По словам Гайдая, партизаны на Луганщине подсказывают, куда целиться нашей артиллерии.

Напомним: Институт изучения войны (ISW) считает, что Вооруженные силы Украины вряд ли остановят свое контрнаступление из-за наступления зимы.