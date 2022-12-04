Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода помогает ВСУ, в ближайшее время ждем положительных новостей - Гайдай

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 12:14
GETTY IMAGES

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что погода способствует Вооруженным силам на Сватовском и Кременском направлениях.

Источник: Гайдай в эфире "Эспрессо"

Прямая речь Гайдая: "Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях.

Ждем в ближайшее время положительных новостей, которые позволят развить успех ВСУ".

Детали: По словам Гайдая, партизаны на Луганщине подсказывают, куда целиться нашей артиллерии.

Напомним: Институт изучения войны (ISW) считает, что Вооруженные силы Украины вряд ли остановят свое контрнаступление из-за наступления зимы.

Темы: Луганская областьВооруженные силывойнапогода
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ пришла к УПЦ МП на Полтавщине: ищут "русский мир"

Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Прислали глаза животных: появились новые угрозы украинским дипломатам

Россия ночью обстреляла ракетами завод "АрселорМиттал Кривой Рог"

В Швеции убили критика Кадырова, на которого уже совершали покушение два года назад

обновленоРосСМИ: В России утром взрыв на одном аэродроме, на другом – упал беспилотник

Все новости...
Луганская область
Артиллеристы поразили два пункта управления россиян на Луганщине
Авиация ВСУ уничтожила несколько зениток и скоплений техники РФ на Луганщине - ОВА
Луганские коллаборанты попросили россиян снизить темпы мобилизации: большинство шахтеров уже на фронте
Последние новости
13:13
Кремль: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть
13:12
ЕС хочет ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций - СМИ
13:00
В энергосистеме сохраняется дефицит, облэнерго получили лимиты – Укрэнерго
12:47
фотоВ Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, помогавший Сальдо вводить "рублевую зону"
12:46
Украина и ОАЭ планируют заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
12:46
Путин до февраля хочет ввести тотальный контроль за россиянами-уклонистами – ГУР
12:44
Криптогигант Binance объяснил, почему не вышел из России
12:41
СБУ пришла к УПЦ МП на Полтавщине: ищут "русский мир"
12:40
АРМА передали два предприятия россиян в Ивано-Франковской области
12:39
Ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении россиян – Зеленский
Все новости...