Погода помогает ВСУ, в ближайшее время ждем положительных новостей - Гайдай
Воскресенье, 4 декабря 2022, 12:14
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что погода способствует Вооруженным силам на Сватовском и Кременском направлениях.
Источник: Гайдай в эфире "Эспрессо"
Прямая речь Гайдая: "Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях.
Ждем в ближайшее время положительных новостей, которые позволят развить успех ВСУ".
Детали: По словам Гайдая, партизаны на Луганщине подсказывают, куда целиться нашей артиллерии.
Напомним: Институт изучения войны (ISW) считает, что Вооруженные силы Украины вряд ли остановят свое контрнаступление из-за наступления зимы.