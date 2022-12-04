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Россия в двух морях держит 100 "Калибров"

Ирина БалачукВоскресенье, 4 декабря 2022, 13:28
Россия в двух морях держит 100 Калибров
Запуск российских "Калибров" по Украине. Скриншот из видео Минобороны РФ

По состоянию на 4 декабря Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 21 корабль, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 24 ракеты.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "По состоянию на 4 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты;

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в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет".

Детали: Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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