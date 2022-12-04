Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль приказал праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 15:08
фото тасс

Кремль обнародовал местным властям "рекомендации" по проведению новогодних мероприятий, посоветовав "проявить сдержанность в расходах", но упоминать "героизм вояк" в Украине.

Источник: "РБК"

Детали: При организации детских елок ограничения признаются "крайне нежелательными".

При этом во время праздников детей будут зомбировать "упоминанием героизма защитников Отечества, возможностью от имени ребенка отправить поздравление".

Что касается праздничных мероприятий для взрослых, то Кремль указывает, что существует "запрос граждан на проявление сдержанности в расходах".

Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников войны с детьми, собирать открытки оккупантам в Украину, поздравить раненых в госпиталях.
Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как "инструмент общественной консолидации": люди должны собирать подарки участникам так называемой "специальной военной операции", а также разместить на ярмарках стенды "Все для победы".

В оккупированных регионах Украины – "ЛНР," "ДНР", Херсонской и Запорожской областях, предлагается установить елки и торжественно их открыть.

ВИДЕО ДНЯ

Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных в Украине.

При формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов "патриотической направленности", среди них "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне", Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудии "для записи поздравления участникам войны".

Госкомпаниям в числе прочего советуют отказаться "от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений".

Темы: Росcиявойнапропаганда
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

фото, обновлено от 14:13Во многих областях Украины раздаются взрывы и работает ПВО

Бизнесмена Кауфмана задержало НАБУ - источники

видео, фотоПротестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства – СМИ

По всей Украине воздушная тревога: враг выпустил ракеты

фотоВ Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, помогавший Сальдо вводить "рублевую зону"

Все новости...
Росcия
В ООН циркулирует проект резолюции о создании международного трибунала - СМИ
В Объединенных силах рассказали, почему Россия использует меньше иранских дронов
ОПЕК+ решил не сокращать добычу на фоне ограничения цены на российскую нефть
Последние новости
16:08
Путин запретил россиянам протестовать в вузах, вокзалах, церквях и не только
15:52
фотоНа территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета
15:44
В Одесской области есть попадания в два инфраструктурных объекта
15:41
Одесса осталась без водоснабжения из-за обесточивания
15:40
В Молдове перебои с электроснабжением на фоне ударов РФ по Украине
15:39
Парамедикиня "Тайра" получила премию Винсена и посвятила ее убитому Вакуленко
15:35
На Николаевщине отключили электричество для всех 10 очередей графика – облэнерго
15:30
В метро Киева может не быть высадки пассажиров из-за обстрелов – мэр
15:12
В мэрии Одессы проходят обыски, из кабинета Труханова изымают документы - СМИ
15:07
На Сумщине экстренные аварийные отключения света
Все новости...