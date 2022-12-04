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Кремль приказал праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 14:08
Кремль приказал праздновать Новый год скромно, но напоминая о героизме оккупантов - СМИ
фото тасс

Кремль обнародовал местным властям "рекомендации" по проведению новогодних мероприятий, посоветовав "проявить сдержанность в расходах", но упоминать "героизм вояк" в Украине.

Источник: "РБК"

Детали: При организации детских елок ограничения признаются "крайне нежелательными".

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При этом во время праздников детей будут зомбировать "упоминанием героизма защитников Отечества, возможностью от имени ребенка отправить поздравление".

Что касается праздничных мероприятий для взрослых, то Кремль указывает, что существует "запрос граждан на проявление сдержанности в расходах".

Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников войны с детьми, собирать открытки оккупантам в Украину, поздравить раненых в госпиталях.
Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как "инструмент общественной консолидации": люди должны собирать подарки участникам так называемой "специальной военной операции", а также разместить на ярмарках стенды "Все для победы".

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В оккупированных регионах Украины – "ЛНР," "ДНР", Херсонской и Запорожской областях, предлагается установить елки и торжественно их открыть.

Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных в Украине.

При формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов "патриотической направленности", среди них "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне", Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудии "для записи поздравления участникам войны".

Госкомпаниям в числе прочего советуют отказаться "от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений".

Темы: Росcиявойнапропаганда
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