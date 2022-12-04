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В Объединенных силах рассказали, почему Россия использует меньше иранских дронов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 16:53
В Объединенных силах рассказали, почему Россия использует меньше иранских дронов
сбитый иранский дрон, иллюстративное фото ОК "Юг"

Спикер командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин предполагает, что россияне реже используют иранские дроны, поскольку те чувствительны к морозам.

Источник: Силкин в эфире телемарафона

Прямая речь на вопрос, уменьшается ли динамика использования иранских дронов: "Считаю, что она уменьшается, потому что любые летательные аппараты, которыми являются дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые подвержены морозам и погодным условиям...

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Мы имеем в настоящее время только тренировки бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, которая тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность".

Детали: Спикер отметил, что Украина не имеет возможности остановить поставки бомб и дронов для России, но получает "достаточное количество средств противовоздушной обороны от западных партнеров".

"Наши военнослужащие учатся управлять этими комплексами, и в настоящее время мы уже можем говорить, что мы сбиваем порядка 75-80% воздушных целей. Это очень хорошо", - считает он.

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Темы: Вооруженные силыРосcиябеспилотникивойна
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