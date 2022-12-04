В Объединенных силах рассказали, почему Россия использует меньше иранских дронов

Спикер командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин предполагает, что россияне реже используют иранские дроны, поскольку те чувствительны к морозам.

Источник: Силкин в эфире телемарафона

Прямая речь на вопрос, уменьшается ли динамика использования иранских дронов: "Считаю, что она уменьшается, потому что любые летательные аппараты, которыми являются дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые подвержены морозам и погодным условиям...

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Мы имеем в настоящее время только тренировки бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, которая тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность".

Детали: Спикер отметил, что Украина не имеет возможности остановить поставки бомб и дронов для России, но получает "достаточное количество средств противовоздушной обороны от западных партнеров".

"Наши военнослужащие учатся управлять этими комплексами, и в настоящее время мы уже можем говорить, что мы сбиваем порядка 75-80% воздушных целей. Это очень хорошо", - считает он.