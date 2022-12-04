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Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний – Укроборонпром

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 18:16
Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний – Укроборонпром
новая разработка "Укроборонпрома", фото из Facebook концерна

ГК "Укроборонпром" провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.

Источник: пресс-секретарь "Укроборнпрома" Наталья Сад в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На сегодня ряд этапов успешных испытаний позади. Во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины мы переходим к этапу испытаний под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы, - ред.)".

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Детали: Сад напомнила, что концерн недавно анонсировал разработку украинского дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества.

"После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, стараемся это обещание выполнить", - отметила пресс-секретарь "Укроборнпрома".

Что предшествовало: 17 октября в госконцерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров.

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Темы: беспилотникиУкроборонпром
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