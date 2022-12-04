Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия все еще имеет преимущество в артиллерии и ракеты, однако не имеет и не будет иметь такой мотивации, как у украинцев.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Выстоять этой зимой – это отстоять все. У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Но у нас есть то, чего оккупант не имеет и не будет иметь – мы защищаем свой дом, а это дает нам самую сильную мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир".

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Детали: По словам президента, чтобы пройти эту зиму, украинцы должны помогать друг другу, а также не допускать внутренних конфликтов.

"Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, еще больше заботиться друг о друге. Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем, просто помогайте, когда видите, что можете это сделать", - сказал он.

"Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые могут ослабить нас всех. Даже если кто-то думает, что это как-то усилит его лично, надо еще больше взаимодействия, чем когда-либо", - отметил Зеленский.

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Он также призвал воспринимать каждый день зимы не как испытание, а как время, приближающее Украину к победе.