Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 20:46
Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия все еще имеет преимущество в артиллерии и ракеты, однако не имеет и не будет иметь такой мотивации, как у украинцев.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Выстоять этой зимой – это отстоять все. У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Но у нас есть то, чего оккупант не имеет и не будет иметь – мы защищаем свой дом, а это дает нам самую сильную мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир".

Реклама:

Детали: По словам президента, чтобы пройти эту зиму, украинцы должны помогать друг другу, а также не допускать внутренних конфликтов.

"Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, еще больше заботиться друг о друге. Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем, просто помогайте, когда видите, что можете это сделать", - сказал он.

"Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые могут ослабить нас всех. Даже если кто-то думает, что это как-то усилит его лично, надо еще больше взаимодействия, чем когда-либо", - отметил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Он также призвал воспринимать каждый день зимы не как испытание, а как время, приближающее Украину к победе.

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний – Укроборонпром
На Херсонщине от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала на лодке Днепр
Глава МИД Литвы: Тактика оставить Россию к будущему партнерству является токсичной
Россияне обстреляли Херсонское СИЗО, ранены работники
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: