Враг ударил по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья

Россияне атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий".

Реклама:

Детали: Куртев уточнил, что полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Между тем на местах работают соответствующие службы.

Напомним: Ночью 2 декабря россияне атаковали город Запорожье, в результате чего загорелось здание инфраструктурного объекта.