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Враг ударил по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 01:10
иллюстративное фото с тг Старуха

Россияне атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий".

Детали: Куртев уточнил, что полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Между тем на местах работают соответствующие службы.

Напомним: Ночью 2 декабря россияне атаковали город Запорожье, в результате чего загорелось здание инфраструктурного объекта.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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