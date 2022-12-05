Враг ударил по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья
Понедельник, 5 декабря 2022, 00:10
Россияне атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Прямая речь: "На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий".
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Детали: Куртев уточнил, что полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Между тем на местах работают соответствующие службы.
Напомним: Ночью 2 декабря россияне атаковали город Запорожье, в результате чего загорелось здание инфраструктурного объекта.
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