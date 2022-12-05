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ISW спрогнозировал, от чего будет зависеть успех ВСУ на поле боя зимой

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 03:44
ISW спрогнозировал, от чего будет зависеть успех ВСУ на поле боя зимой
украинские военные, иллюстративное фото ОК Юг

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли Силы обороны последовательные операции зимой.

Источник: ISW

Детали: Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

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Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы".

Как отмечают эксперты института, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

Также предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшего грунта для облегчения продвижения по сравнению с движением по грязи, присущей осенним месяцам.

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Основные выводы експертов ISW:

  • Украинские официальные лица отметили, что ВСУ будут продолжать контрнаступательные операции в течение зимы.
  • Способность Украины удерживать инициативу зависит от продолжения украинскими войсками контрнаступательных операций зимой 2022-2023 годов.
  • Российские источники сообщили, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на Кременском и Сватовском направлениях.
  • Оккупанты продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Группы мобилизованных российских военнослужащих продолжают срывать усилия командования армии РФ по наращиванию сил, отказываясь воевать, проявляя неповиновение и дерзость.
  • Российские войска, вероятно, публично казнили жителей оккупированной Луганской области по обвинению в партизанской деятельности.

Темы: Вооруженные силывойна
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