ISW спрогнозировал, от чего будет зависеть успех ВСУ на поле боя зимой
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли Силы обороны последовательные операции зимой.
Источник: ISW
Детали: Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.
Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы".
Как отмечают эксперты института, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.
Также предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшего грунта для облегчения продвижения по сравнению с движением по грязи, присущей осенним месяцам.
Основные выводы експертов ISW:
- Украинские официальные лица отметили, что ВСУ будут продолжать контрнаступательные операции в течение зимы.
- Способность Украины удерживать инициативу зависит от продолжения украинскими войсками контрнаступательных операций зимой 2022-2023 годов.
- Российские источники сообщили, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на Кременском и Сватовском направлениях.
- Оккупанты продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
- Группы мобилизованных российских военнослужащих продолжают срывать усилия командования армии РФ по наращиванию сил, отказываясь воевать, проявляя неповиновение и дерзость.
- Российские войска, вероятно, публично казнили жителей оккупированной Луганской области по обвинению в партизанской деятельности.