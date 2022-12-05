Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW спрогнозировал, от чего будет зависеть успех ВСУ на поле боя зимой

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 04:44
украинские военные, иллюстративное фото ОК Юг

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли Силы обороны последовательные операции зимой.

Источник: ISW

Детали: Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы".

Как отмечают эксперты института, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

Также предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшего грунта для облегчения продвижения по сравнению с движением по грязи, присущей осенним месяцам.

Основные выводы експертов ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Украинские официальные лица отметили, что ВСУ будут продолжать контрнаступательные операции в течение зимы.
  • Способность Украины удерживать инициативу зависит от продолжения украинскими войсками контрнаступательных операций зимой 2022-2023 годов.
  • Российские источники сообщили, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на Кременском и Сватовском направлениях.
  • Оккупанты продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Группы мобилизованных российских военнослужащих продолжают срывать усилия командования армии РФ по наращиванию сил, отказываясь воевать, проявляя неповиновение и дерзость.
  • Российские войска, вероятно, публично казнили жителей оккупированной Луганской области по обвинению в партизанской деятельности.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная

В Запорожье прогремели взрывы

видеоДень ЧМ-22: первая серия пенальти, все азиатские команды покинули турнир

В ближайшие дни половина Киевщины будет без света – ОВА

Зеленский об РФ: Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет

На Ставке верховного главнокомандующего обсуждали защиту банковской системы

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ отбили атаки возле 13 населенных пунктов и 19 раз ударили по районам сосредоточения врага – штаб
В Объединенных силах рассказали, почему Россия использует меньше иранских дронов
Зенитчики сбили российский вертолет
Последние новости
05:50
Maxar опубликовала снимки российской авиабазы, с которой враг наносит удары по Украине
04:48
Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная
03:45
В результате ночного обстрела в пригороде Запорожья повреждены жилые дома – ОВА
02:44
Российские ракетные удары неэффективны против украинской решимости – посол Британии
02:05
Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета
01:20
В Запорожье прогремели взрывы
00:30
Россияне за сутки 84 раза ударили по Сумщине, попали в монастырь
00:21
В Финляндии поставили точку в скандале из-за оплаты завтраков премьера из госбюджета
00:00
видеоДень ЧМ-22: первая серия пенальти, все азиатские команды покинули турнир
23:47
В Италии фиксируют рост хакерских атак со стороны России
Все новости...