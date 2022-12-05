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Прислали глаза животных: появились новые угрозы украинским дипломатам

Роман ПетренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 10:07
Прислали глаза животных: появились новые угрозы украинским дипломатам
посольство Украины в Мадриде, фото agenzianova

Министерство иностранных дел сообщило о трех новых угрозах украинским дипломатам, которые неизвестные присылают в конвертах - всего уже 21 такой случай.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь Николенко: "Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.

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В общем уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах".

Детали: По словам Николенко, следственные действия продолжаются.

Предыстория: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы.

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Темы: МИДдипломатические отношения
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