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Правительство Финляндии подало в парламент предложение о вступлении в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 12:13

Правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента проект закона о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщил МИД страны в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Правительство Финляндии подало в парламент предложение о вступлении Финляндии в НАТО 5 декабря. Консультации по проекту предложения дали около 1600 ответов. Правительство рассмотрело предложение на основе ответов и дополнило обоснование уточнениями о сотрудничестве между правительством и президентом республики, роли парламента в решении вопросов по НАТО", - говорится в сообщении министерства.

По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, который представлял законопроект в понедельник, Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, когда все страны-члены ратифицируют присоединение.

Венгрия и Турция являются единственными государствами НАТО, которые еще не одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление.

Законодательно парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии.

По словам Хаависто, решение парламента о вступлении может быть принято простым большинством, поскольку речь не идет о передаче значительных полномочий международной организации.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия достигли прогресса в получении одобрения Анкарой их заявок на вступление в НАТО, но им все еще нужно сделать больше.

В то же время Швеция заявляет о прогрессе с Турцией в вопросе членства в НАТО.

Темы: ФинляндияНАТО
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