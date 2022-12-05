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Есть попадания в Запорожской области: погибли люди, разрушены дома

Алена МазуренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 13:50
Есть попадания в Запорожской области: погибли люди, разрушены дома
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В селе Новософиевка в Запорожской области в результате вражеского ракетного удара разрушены несколько частных домов, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Запорожская область, с. Новософиевка. Разрушены несколько частных домов, есть травмированные. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия".

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Обновлено: Спустя некоторое время Тимошенко сообщил, что в результате вражеского удара в Новософиевке погибли 2 человека, еще 3 человека получили ранения. В частности, в результате российских обстрелов ранен маленький ребенок - 1 год и 10 месяцев.

Детали: Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье прогремело несколько взрывов.

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По словам секретаря, часть из них - это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть - удачная работа сил ПВО.

Он также отметил, что существует вероятность повторной атаки врага.

Темы: Запорожская областьвойнажертвы
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