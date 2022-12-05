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Спецподразделение "Ангелы" возвратило с оккупированной территории 2 морпехов,- нардеп

Станислав ПогориловПонедельник, 5 декабря 2022, 13:55
Спецподразделение Ангелы возвратило с оккупированной территории 2 морпехов,- нардеп
Фото: Копытин в Telegram

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин сообщил, что на днях с временно оккупированной территории Украины вернули 2 морпехов, один из которых был ранен.

Источник: Копытин в Telegram

Прямая речь Копытина: "В результате сложной спецоперации, с временно оккупированной территории Украины удалось вернуть двух морпехов, один из которых был ранен".

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Детали: Копытин рассказал, что сейчас морпехи находятся в безопасности на одной из баз ВМС Украины.

Спецоперацию провело подразделение, которое называют "Ангелы" за большое количество успешных спасательных операций.

Что предшествовало: 1 декабря украинская и российская стороны провели очередной обмен военнопленными в формате "50 на 50" – Украина, в частности, вернула защитников Мариуполя, которых оккупанты удерживали в Еленовке.

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Темы: войнапленныеУкраинаРосcия
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