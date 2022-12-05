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Первая волна российских ракетных атак прошла, но возможны другие – Воздушные силы

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 15:00
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMFLOT.RU

Россия выпустила первую волну ракет, однако их может быть несколько, чтобы "запутать" украинскую ПВО.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Первая волна ракет пошла. Их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны".

Детали: Игнат добавил, что запуски традиционно были с Черного моря и кораблей Черноморского флота, Каспияа и район Волгодонска Ростовской области.

Обновлено в 15:10: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что начинается вторая волна ракетных атак. Кроме того, по его мнению, их будет три.

Предыстория: Днем 5 декабря прогремели взрывы в Одессе, Виннице, Запорожье, а также в Черкасской и Киевской областях. В некоторых регионах есть проблемы с электроснабжением.

Темы: воздушная тревогавзрывВоздушные силы ВСУвойна
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