Минобороны РФ рассказало свою версию того, что произошло на аэродромах со стратегической авиацией
Российское Минобороны заявило, что в понедельник были атакованы аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, на которых располагаются стратегические бомбардировщики.
Источник: сообщение Минобороны РФ
Детали: Минобороны РФ заявило, что Украиной утром 5 декабря "были предприняты попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области".
Там заявили, что российская ПВО якобы перехватила украинские БПЛА, летевшие на малой высоте.
В то же время, Минобороны РФ сообщило, что "в результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", а также "трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения".
Еще четверо российских военнослужащих получили ранения.
Предыстория:
- Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.