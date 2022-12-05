Минобороны РФ рассказало свою версию того, что произошло на аэродромах со стратегической авиацией

Российское Минобороны заявило, что в понедельник были атакованы аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, на которых располагаются стратегические бомбардировщики.

Источник: сообщение Минобороны РФ

Детали: Минобороны РФ заявило, что Украиной утром 5 декабря "были предприняты попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области".

Там заявили, что российская ПВО якобы перехватила украинские БПЛА, летевшие на малой высоте.

В то же время, Минобороны РФ сообщило, что "в результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", а также "трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения".

Еще четверо российских военнослужащих получили ранения.

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