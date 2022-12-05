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Один из объектов ДТЭК остановлен из-за повреждений от российских ракет

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 22:10
Один из объектов ДТЭК остановлен из-за повреждений от российских ракет
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С PIXABAY

Одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате российской ракетной атаки 5 декабря.

Источник: компания в Telegram

Дословно: "В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее (в частности 1 декабря, как свидетельствует гиперссылка в сообщении -ред.).

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Из-за этого оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничениям энерго- и теплоснабжения в регионе".

Детали: Указано, что к счастью, обошлось без жертв.

Сообщается, что для безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что это уже 17 террористическая атака России на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние два месяца.

Темы: ДТЭКэлектроэнергиявойна
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