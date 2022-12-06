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Maxar опубликовала снимки российской авиабазы, с которой враг наносит удары по Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 6 декабря 2022, 05:50
фото: Maxar

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, с которой оккупанты наносят удары по Украине.

Источник: Sky News, снимки Maxar

Дословно: "Спутниковые снимки, опубликованные компанией "Максар", показывают несколько самолетов дальней бомбардировочной авиации, размещенных на авиабазе в Энгельсе, которая, по словам официальных лиц в Украине, используется для нанесения ударов по стране".

Напомним: На аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. 

Справка: На обоих аэродромах дислоцируется дальняя авиация РФ. Под Рязанью расположен аэродром "Дягиляево", в Саратовской области  –аэродром "Энгельс".

Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы типа Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Главное отличие самолетов этого типа заключается в их способности отправлять смертоносные крылатые ракеты с расстояния более 1000 км. Украинская сторона фиксировала задействование таких бортов в Черном и Каспийском морях для нанесения ударов крылатыми ракетами на расстоянии более 1000 километров по городам Украины в любой точке нашего государства.

 
 
 

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Темы: авиаРосcиякосмосвойна
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