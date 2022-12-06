Атака дрона на российский Курск: в области продлили высокий уровень террористической опасности

Пожар в Курске. Фото из Telegram коллаборанта Владимира Рогова

Власти Курской области России после пожара на аэродроме в Курске решили отменить занятия в двух школах и продлили на 2 недели желтый уровень террористической опасности.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый – высокий – уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток.



Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах".

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Детали: В частности, занятия отменили в Халино и школе-интернате в посёлке имени Маршала Жукова.

По словам российского губернатора, по состоянию на 8:37 утра пожарные продолжают борьбу с огнем на аэродроме.

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