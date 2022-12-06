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Россияне могут повторить ракетные атаки 6 декабря – Воздушные силы

Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 09:55
Юрий Игнат. Фото из Facebook

Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по территории Украины уже 6 декабря, поэтому украинцам следует помнить об опасности с воздуха.

Источник: спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона на Общественном

Прямая речь Игната: "Могут повторить сегодня (6 декабря – ред.). Во-первых, праздник (День ВСУ – ред.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили".

Детали: Он призвал украинцев помнить о ракетной угрозе и действовать во время возможных новых ударов "без всякой паники, с холодным умом".

Игнат напомнил, что во время прошлой атаки украинские военные уничтожили более 60 из более 70 выпущенных российских ракет, но Украина нуждается в большем количестве сил и средств для эффективной защиты от угроз с воздуха.

В частности, защитникам необходимо больше немецких Gepard и IRIS-T, а также норвежских NASAMS. 

Спикер Воздушных сил выразил надежду, что в этом вопросе Украине поможет, в частности, американская сторона.

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Темы: Росcиявойна
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