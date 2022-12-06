В Киеве уличили в коллаборационизме отца одиозного экс-адвоката

Столичные правоохранители разоблачили киевлянина, который публично поддержал действия страны-агрессора.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что сторонником "русского мира" оказался 67-летний житель столицы, уроженец Сумской области.

По данным источника УП, разоблаченный коллаборационист - отец экс-адвоката Валентина Рыбина, который в свое время защищал обвиняемых по делам Евромайдана, российских пленных, коллаборационистов и пророссийских деятелей.

Мужчине сообщено о подозрении по факту публичного отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора.

По данным следствия, отец Рыбина неоднократно размещал на собственной странице в социальной сети антиукраинские публикации, оправдывающие и признающие правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, а также действия российской армии на временно оккупированных территориях нашего государства.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пророссийские агитационные буклеты с запрещенной символикой, георгиевские ленты, российские рубли и тому подобное.

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Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним: По данным издания "Новинарня", в конце марта 2022 года Валентин Рыбин покинул Украину, выехав в Испанию, пользуясь таким правом как отец троих малолетних детей.

1 апреля ему по почте сообщили о подозрении в изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В сентябре квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Тернопольской области лишила Валентина Рыбина права заниматься адвокатской деятельностью.