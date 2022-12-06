Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве уличили в коллаборационизме отца одиозного экс-адвоката

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 09:16
В Киеве уличили в коллаборационизме отца одиозного экс-адвоката
фото прокуратуры

Столичные правоохранители разоблачили киевлянина, который публично поддержал действия страны-агрессора.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что сторонником "русского мира" оказался 67-летний житель столицы, уроженец Сумской области.

Реклама:

По данным источника УП, разоблаченный коллаборационист - отец экс-адвоката Валентина Рыбина, который в свое время защищал обвиняемых по делам Евромайдана, российских пленных, коллаборационистов и пророссийских деятелей.

Мужчине сообщено о подозрении по факту публичного отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора.

По данным следствия, отец Рыбина неоднократно размещал на собственной странице в социальной сети антиукраинские публикации, оправдывающие и признающие правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, а также действия российской армии на временно оккупированных территориях нашего государства.

ВИДЕО ДНЯ

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пророссийские агитационные буклеты с запрещенной символикой, георгиевские ленты, российские рубли и тому подобное.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним: По данным издания "Новинарня", в конце марта 2022 года Валентин Рыбин покинул Украину, выехав в Испанию, пользуясь таким правом как отец троих малолетних детей.

1 апреля ему по почте сообщили о подозрении в изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В сентябре квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Тернопольской области лишила Валентина Рыбина права заниматься адвокатской деятельностью.

Темы: коллаборационизмКиевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
коллаборационизм
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Выведывал данные о ТЭЦ, занимаясь их страхованием – СБУ задержала агента РФ
В Донецкой области группа женщин работала на ФСБ и "вагнеровцев", руководила ею из России украинка
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: