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Блинкен: Россия может стремиться к фиктивному миру, чтобы перегруппировать силы

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 11:33

США по-прежнему обеспокоены тем, что Россия может использовать дипломатические переговоры о прекращении войны в Украине как уловку для улучшения своей тактической позиции на поле боя.

Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Блинкен сказал, что война, скорее всего, в конце концов закончится дипломатическим путем, но добавил, что Россия пока не выглядит заинтересованной в "значимых" переговорах, которые могли бы привести к "прочному" миру.

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"Если Россия потерпит неудачу в своей нынешней попытке заставить украинский народ сдаться - а она не будет успешной - то можно представить, что Россия ищет альтернативу, которая была бы якобы решением", - сказал Блинкен.

"Пока Россия не покажет, что она заинтересована в значимом дипломатическом решении, в конфликте ничего не изменится. Нам нужен справедливый и прочный мир, а не фиктивный мир", - добавил он.

Ранее посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новые массированные ракетные удары РФ по Украине, заверив, что США продолжат поддержку Украины.

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Темы: БлинкенСШАРосcиявойна
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