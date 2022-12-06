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Украина вернула из плена 60 военных, среди которых защитники Мариуполя - ОП

Станислав ПогориловВторник, 6 декабря 2022, 13:53
Фото Tрмака в Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными в формате "60 на 60" - в Украину возвращаются воины вооруженных сил, нацгвардии и ГПСУ, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали".

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов".

 

Детали: Ермак добавил, что 34 военных из 60 возвращенных из плена, это защитники Мариуполя, 14 из которых - защитники "Азовстали". Также есть те, кто удерживался на российской территории, и кто был в Еленовке. Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь.

 
 

Что предшествовало:

  • 1 декабря украинская и российская стороны провели очередной обмен военнопленными в формате "50 на 50" – Украина, в частности, вернула защитников Мариуполя, которых оккупанты удерживали в Еленовке.
  • 5 декабря народный депутат Игорь Копытин сообщил, что на днях с временно оккупированной территории Украины вернули 2 морпехов, один из которых был ранен.

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Темы: войнаУкраинаРосcияпленные
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