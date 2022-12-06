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У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов

Алена МазуренкоВторник, 6 декабря 2022, 13:00
У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у России осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. 

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "На самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме.

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Производство новых ракет - оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют.

Если говорить о конкретных цифрах и объемах - недавно министр обороны обнародовал эту информацию...

Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль.

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Как мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения".

Детали: По словам Буданова, следующая массированная ракетная атака зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов. 

Россия уже несколько месяцев как столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения. Проблемы начались даже с артиллерией. Сейчас у россиян действуют ограничения. Украина, по словам руководителя ГУР, имеет такие проблемы еще с весны.

Буданов отметил, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты. 

Из Китая, по его словам, оккупанты привозят в Россию стиральные машины, холодильники и другую технику. 

В то же время, американские СМИ публикуют информацию, что россияне начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года.

Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.

Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются. 

Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября и 5 декабря.

Темы: БудановразведкаРосcияоружие
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