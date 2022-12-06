У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у России осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине.
Источник: Буданов в эфире телемарафона
Прямая речь: "На самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме.
Производство новых ракет - оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют.
Если говорить о конкретных цифрах и объемах - недавно министр обороны обнародовал эту информацию...
Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль.
Как мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения".
Детали: По словам Буданова, следующая массированная ракетная атака зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов.
Россия уже несколько месяцев как столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения. Проблемы начались даже с артиллерией. Сейчас у россиян действуют ограничения. Украина, по словам руководителя ГУР, имеет такие проблемы еще с весны.
Буданов отметил, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты.
Из Китая, по его словам, оккупанты привозят в Россию стиральные машины, холодильники и другую технику.
В то же время, американские СМИ публикуют информацию, что россияне начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года.
Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.
Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются.
Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября и 5 декабря.