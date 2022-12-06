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РФ может производить крылатые ракеты, несмотря на санкции: появились новые доказательства

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 декабря 2022, 13:58
Обломок российской ракеты, упавшей в Киеве, фото Conflict Armament Research

Обломки найденных в Киеве российских ракет свидетельствуют, что по меньшей мере два боеприпаса были изготовлены после введения санкций Запада о поставках необходимых компонентов для ракет.

Источник: The New York Times со ссылкой на отчет британской группы по исследованию вооружений Conflict Armament Research

Детали: Аналитики исследовали обломки крылатых ракет Х-101, найденных в Киеве после атаки 23 ноября. Согласно опубликованному докладу, маркировка ракет свидетельствует, что одна из них была изготовлена этим летом, а другая – завершена после сентября. 

Один из исследователей предполагает, что Россия либо нашла способы приобретения полупроводников и других материалов для производства, несмотря на санкции, либо имела значительные запасы этих компонентов до начала войны.

Демьен Сплитерс, который возглавлял расследование Conflict Armament Research, отметил, что трудно утверждать, что РФ не хватает оружия.

Прямая речь: "Эти заявления звучат с апреля. Поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, которые были созданы недавно, могут быть признаком этого, но это не окончательно".

 

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщал, что Россия значительно исчерпала свои запасы ракет, но продолжает их производить, в частности ракеты Х-101.
  • Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что американские и европейские компании продолжают производить микрочипы с поддержкой российской навигационной системы ГЛОНАСС, которые в дальнейшем закупает Россия для наведения ракет по Украине.

Темы: Росcияоружиесанкции
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