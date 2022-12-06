РФ может производить крылатые ракеты, несмотря на санкции: появились новые доказательства

Обломки найденных в Киеве российских ракет свидетельствуют, что по меньшей мере два боеприпаса были изготовлены после введения санкций Запада о поставках необходимых компонентов для ракет.

Источник: The New York Times со ссылкой на отчет британской группы по исследованию вооружений Conflict Armament Research

Детали: Аналитики исследовали обломки крылатых ракет Х-101, найденных в Киеве после атаки 23 ноября. Согласно опубликованному докладу, маркировка ракет свидетельствует, что одна из них была изготовлена этим летом, а другая – завершена после сентября.

Один из исследователей предполагает, что Россия либо нашла способы приобретения полупроводников и других материалов для производства, несмотря на санкции, либо имела значительные запасы этих компонентов до начала войны.

Демьен Сплитерс, который возглавлял расследование Conflict Armament Research, отметил, что трудно утверждать, что РФ не хватает оружия.

Прямая речь: "Эти заявления звучат с апреля. Поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, которые были созданы недавно, могут быть признаком этого, но это не окончательно".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ