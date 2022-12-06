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В Мелитополе подорвали коллаборанта-соратника Кивы

Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 13:02
В Мелитополе подорвали коллаборанта-соратника Кивы
Волик и Кива. Фото "РИА-Мелитополь"

Утром 6 декабря во временно оккупированном Мелитополе подорвали местного коллаборанта Николая Волика – он находится в больнице.

Источник: Центр национального сопротивления, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно Сопротивление: "6 декабря в Мелитополе прогремел взрыв, в результате которого пострадал местный предатель Николай Волик".

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Детали: Сообщается, что взрыв прогремел в 6:30 возле подъезда, где живет коллаборант. Волика госпитализировали.

По данным ЦНС, предатель занимался "крышеванием" бизнеса, обещая "покой от оккупантов".

Тех, кто отказывался платить, бросали в "подвал".

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Федоров напомнил, что Волик до полномасштабного вторжения России в Украину возглавлял местное звено Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета.

Темы: МелитопольвзрывколлаборационизмСоцпартия
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