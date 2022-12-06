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Осужденный за терроризм брат Царева просится на обмен

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 13:32
Осужденный за терроризм брат Царева просится на обмен
Михаил Царев. скриншот

Брат бывшего нардепа-предателя и одного из организаторов кремлевского проекта "новороссия" Олега Царева Михаил получил приговор по статье "терроризм" и просит обменять его на украинских пленных.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы. Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на украинцев, находящихся в плену россиян".

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Детали: Сотрудники спецслужбы задержали его в мае 2022 года во время спецоперации в Днепре.

По данным следствия, он выполнял задание российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области.

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Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.

За это оккупанты обещали ему "кресло" председателя Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.

Указано, что сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленника и установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности.

Темы: СБУтерроризмобмен
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