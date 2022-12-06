Россияне ограбили больницы и пожарку Новой Каховки: вынесли даже двери – ЦНС

Российские военные вывезли всю технику из больниц и пожарной части во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, из пожарной части вывезли все машины для тушения, полевые кухни, а также мебель. Из больниц было украдено медицинское оборудование, машины скорой помощи, мебель и даже двери.

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Что этому предшествовало: 2 ноября ЦНС сообщил, что российские оккупанты нарастили темпы мародерства на временно оккупированных территориях юга Украины, в частности в Запорожской области.