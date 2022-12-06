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Россияне обстреляли Херсон, есть погибший

Алена МазуренкоВторник, 6 декабря 2022, 16:15
Россияне обстреляли Херсон, есть погибший
скриншот

Российские оккупанты 6 декабря нанесли удар по Херсону, в результате обстрела один человек погиб.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, Херсонский горсовет

Дословно Тимошенко: "РФ снова обстреляли Херсон... Известно об 1 погибшем. На месте работают ГСЧС".

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Детали: По словам Тимошенко, оккупанты обстреляли один из инфраструктурных объектов города.

Примечательно, что сначала информацию об обстреле Херсона опубликовал глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, однако позже Янушевич удалил свое сообщение.

Это не впервые чиновник из Офиса президента информирует общественность о региональных событиях, прежде чем информацию публикуют представители местной власти. В ОП негласно объясняют это тем, что Тимошенко отвечает за регионы.

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В то же время, пост Янушевича сохранился, потому что его распространил Херсонский горсовет.

Глава ОВА сообщал, что российские оккупанты обстреляли здание Херсонского водоканала и жилые дома.

В частности, по его словам, в админздание коммунального предприятия и жилые дома, расположенные рядом, попали несколько вражеских снарядов.

Из-за минно-взрывной травмы и ранения обломками погиб 43-летний работник водоканала.

В результате обстрела возник масштабный пожар.

Напомним: 

  • УП выяснила, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев передвигался на Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью около 100 000 долларов.
  • По факту публикации "Украинской правды" о заместителе руководителя Офиса президента Кирилле Тимошенко открыто уголовное производство. Однако полиция ищет тех, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

Темы: ТимошенкоХерсонОфис президента
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