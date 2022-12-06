Зеленский после Донбасса поехал к бойцам на Харьковщину

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины после визита в Донецкую область посетил Харьковскую область.

Источник: сайт президента, Владимир Зеленский в Telegram

Детали: Во время рабочей поездки в Харьковскую область 6 декабря Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых военнослужащих.

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Президенту рассказали о состоянии раненых и ходе их лечения. В частности, были отмечены высокие показатели реанимации военных, которые находились в состоянии клинической смерти.

Зеленский поздравил военных медиков с Днем ВСУ и вручил им государственные награды.

Прямая речь: "Поздравляю вас с этим важнейшим для нас всех праздником! Спасибо за то, что сохраняете наших воинов, помогаете выжить нашим героям. И хочется в этот день пожелать здоровья людям, которые поддерживают здоровье наших военных. Берегите себя, потому что вы бережете Украину".

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Детали: После того президент посетил раненых защитников Украины, пообщался с ними и вручил государственные награды им.

"Большая честь быть сегодня с вами. Спасибо вам за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Желаю вам скорейшего выздоровления", – сказал президент.

Также Зеленский встретился с украинскими военными, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины на Харьковщине.

Он вручил военнослужащим ордена и медали.

В частности, президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" командиру 110-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ полковнику Николаю Чумаку.

Подразделения бригады удерживают 42-километровую полосу обороны на Донетчине. Умелое тактическое комбинирование и применение резервов позволило, кроме сдерживания врага, проводить контрнаступательные мероприятия, отметили в ОП.

Этому предшествовало: Ранее 6 декабря президент Владимир Зеленский записал поздравление Вооруженным силам Украины, находясь неподалеку от Славянска в Донецкой области.