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Зеленский после Донбасса поехал к бойцам на Харьковщину

Елена РощинаВторник, 6 декабря 2022, 18:35
Владимир Зеленский на Харьковщине посетил раненых защитников, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины после визита в Донецкую область посетил Харьковскую область.

Источник: сайт президента, Владимир Зеленский в Telegram 

Детали: Во время рабочей поездки в Харьковскую область 6 декабря Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых военнослужащих.

Президенту рассказали о состоянии раненых и ходе их лечения. В частности, были отмечены высокие показатели реанимации военных, которые находились в состоянии клинической смерти.

Зеленский поздравил военных медиков с Днем ВСУ и вручил им государственные награды.

 
 
 

Прямая речь: "Поздравляю вас с этим важнейшим для нас всех праздником! Спасибо за то, что сохраняете наших воинов, помогаете выжить нашим героям. И хочется в этот день пожелать здоровья людям, которые поддерживают здоровье наших военных. Берегите себя, потому что вы бережете Украину".

 

Детали: После того президент посетил раненых защитников Украины, пообщался с ними и вручил государственные награды им.

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"Большая честь быть сегодня с вами. Спасибо вам за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Желаю вам скорейшего выздоровления", – сказал президент.

 
 

Также Зеленский встретился с украинскими военными, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины на Харьковщине.

Он вручил военнослужащим ордена и медали.

В частности, президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" командиру 110-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ полковнику Николаю Чумаку. 

Подразделения бригады удерживают 42-километровую полосу обороны на Донетчине. Умелое тактическое комбинирование и применение резервов позволило, кроме сдерживания врага, проводить контрнаступательные мероприятия, отметили в ОП.

Этому предшествовало: Ранее 6 декабря президент Владимир Зеленский записал поздравление Вооруженным силам Украины, находясь неподалеку от Славянска в Донецкой области.

УП, обновлено
Темы: ЗеленскийВооруженные силыХарьковская областьмедицина
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