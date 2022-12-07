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Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 04:10
Иллюстративное фото Getty Images

В Киевской и еще 3 областях объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 00:25 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областях, а также в Никопольской территориальной общине Днепропетровской области.

 

Обновлено в 00:55. Воздушная тревога также объявлена в Харьковской и Донецкой областях. В обеих областях тревога началась в 00:52.

 

Обновлено в 01:50. В Кировоградской области власти отменили воздушную тревогу в 01:11. В Донецкой области тревога закончилась в 01:40, а в Харьковской области - в 01:42.

Тем временем воздушная тревога объявлена в 01:25 - в Днепропетровской, в 01:16 - в Запорожской и в 01:27 - в Житомирской областях. 

 

Обновлено в 03:50. Власти отменили воздушную тревогу в Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях. 

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На Киевщине тревога закончилась в 03:32 и длилась дольше всего - более 3,5 часов.

В 03:23 объявлена воздушная тревога в Волынской области, а в 03:24 - в Ровенской.   

 

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуется перейти в укрытие. 

Обновлено в 04:10. В Волынской и Ровенской областях – отбой воздушной тревоги. В этих областях тревога продолжалась 35 и 36 мин соответственно.

Что этому предшествовало: В городе Днепр вечером 6 декабря раздавались звуки взрывов. Детали о взрывах пока не сообщаются. 

Темы: Киевская областьвоздушная тревога
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