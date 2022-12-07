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Россияне атаковали Украину "Шахедами": за сутки 17 дронов сбили – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 06:42
Россияне атаковали Украину Шахедами: за сутки 17 дронов сбили – Генштаб
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ "SHAHED 136", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО MIL.IN.UA

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 дронов "Shahed-136".

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "За минувшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется".

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Напомним: 6 декабря Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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Темы: беспилотникиВооруженные силыРосcия
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