Возле оккупированного Шахтерска столкнулись военный грузовик РФ и маршрутка: 16 погибших

Фото из российских пабликов в Telegram

16 человек погибли в результате столкновения грузовика, перевозившего российских военных, и микроавтобуса на трасе между временно оккупированными Шахтерском и Торезом Донецкой области.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС, База и российские паблики в Telegram

Дословно ТАСС: "Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в "ДНР", погибли 16 человек, еще трое пострадали, сообщили в экстренных службах".

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Детали: Отмечается, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии не сообщаются.



Российские паблики публикуют фото и видео с места ДТП.

16 людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки, що перевозила російських військових, і мікроавтобуса на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/OeCnlmMwKO ВИДЕО ДНЯ December 7, 2022

На них видно, что кабина военного грузовика с буквой V буквально вошла в микроавтобус, смяв маршрутку.

ТАСС отмечает, что среди погибших водитель грузовика.

Кто остальные жертвы аварии – не сообщается, но поскольку кузов грузовика цел, а кузов микроавтобуса смят, то можно предположить, что погибли пассажиры маршрутки.