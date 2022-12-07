Возле оккупированного Шахтерска столкнулись военный грузовик РФ и маршрутка: 16 погибших
16 человек погибли в результате столкновения грузовика, перевозившего российских военных, и микроавтобуса на трасе между временно оккупированными Шахтерском и Торезом Донецкой области.
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС, База и российские паблики в Telegram
Дословно ТАСС: "Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в "ДНР", погибли 16 человек, еще трое пострадали, сообщили в экстренных службах".
Детали: Отмечается, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Обстоятельства аварии не сообщаются.
Российские паблики публикуют фото и видео с места ДТП.
16 людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки, що перевозила російських військових, і мікроавтобуса на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/OeCnlmMwKO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 7, 2022
На них видно, что кабина военного грузовика с буквой V буквально вошла в микроавтобус, смяв маршрутку.
ТАСС отмечает, что среди погибших водитель грузовика.
Кто остальные жертвы аварии – не сообщается, но поскольку кузов грузовика цел, а кузов микроавтобуса смят, то можно предположить, что погибли пассажиры маршрутки.