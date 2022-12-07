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Возле оккупированного Шахтерска столкнулись военный грузовик РФ и маршрутка: 16 погибших

Ирина БалачукСреда, 7 декабря 2022, 09:02
Возле оккупированного Шахтерска столкнулись военный грузовик РФ и маршрутка: 16 погибших
Фото из российских пабликов в Telegram

16 человек погибли в результате столкновения грузовика, перевозившего российских военных, и микроавтобуса на трасе между временно оккупированными Шахтерском и Торезом Донецкой области.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС, База и российские паблики в Telegram

Дословно ТАСС: "Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в "ДНР", погибли 16 человек, еще трое пострадали, сообщили в экстренных службах".

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Детали: Отмечается, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии не сообщаются.

Российские паблики публикуют фото и видео с места ДТП.

На них видно, что кабина военного грузовика с буквой V буквально вошла в микроавтобус, смяв маршрутку.

ТАСС отмечает, что среди погибших водитель грузовика.

Кто остальные жертвы аварии – не сообщается, но поскольку кузов грузовика цел, а кузов микроавтобуса смят, то можно предположить, что погибли пассажиры маршрутки.   

Темы: ОРДЛОДТПжертвы
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