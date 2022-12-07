ВАКС заочно арестовал экс-нардепа БПП Грановского

Высший антикоррупционный суд назначил подозреваемому в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе экс-нардепу БПП Александру Грановскому заочное содержание под стражей.

Источник: пресс-служба САП, Центр противодействия коррупции

Детали: Меру пресечения 7 декабря 2022 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал следственный судья ВАКС Андрей Бицюк.

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Это решение открывает путь для розыска Грановского через Интерпол, отмечают в ЦПК. Если экс-нардеп появится на территории Украины, его должны задержать и доставить в суд в течение 48 часов для избрания меры пресечения.

Экс-нардепа Грановского подозревают в организации схемы на Одесском припортовом заводе, из-за которой завод недополучил 93,3 млн грн.

В 2015 году ОПЗ заключил несколько сделок с компанией Newscope Estates Ltd. по продаже удобрений. НАБУ и САП считают, что эта компания выполняла роль "прокладки", ОПЗ фактически им ничего не поставлял, а в контрактах намеренно была занижена стоимость удобрений.

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Затем удобрения продавались по рыночной цене реальным покупателям, при этом им напрямую отгружал удобрения ОПЗ. Разницу в цене участники схемы выводили на связанные с ними счета.

Два года назад подозрение по этому делу получили двое должностных лиц ОПЗ Киминчиджи и Чичельницкий, владелец компании-участницы схемы Newscope Estates Ltd Чумак и доверенное лицо экс-нардепа Ткаченко. Ее Грановский якобы пролоббировал на должность члена правления ОПЗ. Трое подозреваемых (Грановский, Ткаченко и Чумак) давно выехали из страны и объявлены в розыск.

Защита настаивала на том, что Грановский не скрывается, а проживает на Кипре. По мнению защиты, он не получил статус подозреваемого, а одно из ключевых доказательств обвинения (переписки Грановского с icloud) получено детективами якобы внепроцессуальным способом, а следовательно является недопустимым доказательством.

Адвокаты предоставили экспертизы, сделанные по их заказу. Кроме того, защита предоставила свои выводы аудиторов, в частности KPMG, которые не подтвердили убытки ОПЗ от продажи удобрений.