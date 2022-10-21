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Грановский получил подозрение от НАБУ за организацию коррупционной схемы на ОПЗ

Алена МазуренкоПятница, 21 октября 2022, 18:02
фото: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему народному депутату Александру Грановскому за организацию коррупционной схемы на 93,3 млн грн на "Одесском припортовом заводе".

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству).

Действия лица квалифицировали по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 УК Украины".

Детали: Официально в НАБУ имени бывшего нардепа не называют, однако в САП УП подтвердили, что речь идет о Грановском.

Следствие установило, что Грановский организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ".

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Место пребывания Грановского не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее "ОПЗ" недополучил доход в около 93,3 млн грн.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырем участникам схемы. А именно:

  • доверенному лицу экс-нардепа - ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • заместителю директора АО "Одесский припортовый завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • владельцу компании-нерезидента-участницы коррупционной схемы - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Доверенное лицо экс-нардепа и владельца компании-участницы схемы объявили в розыск.

 

Предыстория:

  • Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре".
  • Журналисты неоднократно снимали его встречи с судьями и прокурорами.
  • В ноябре 2015 года на ОПЗ проводили обыск в рамках расследования дела о коррупции при продаже заводом британской компании Newscope Estates Limited карбамида на 1,63 млрд гривен с 5% скидкой.
  • Тогда у члена правления Одесского припортового завода Ольги Ткаченко, которую связывают с нардепом БПП Александром Грановским, изъяили телефон.
  • В мае 2016 года Соломенский суд Киева запретил НАБУ использовать Viber-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве.
  • В сентябре 2016 года Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.

Темы: ГрановскийНАБУкоррупция
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