Украина попала в топ поиска Google за год

Украина попала в топ поиска Google за 2022 год – в разделе поисковых запросов она занимает третью строчку, а в разделе "Новости" – первую.

Источник: Google trends

Детали: Больше всего в 2022 году искали слово "Wordle" – это игра для угадывания слов из 5 букв, результаты матчей Индия – Англия, Украина, королева Елизавета и матчи Индия – Южная Африка.

Скриншот из сайта

В поиске новостей самым популярным запросом было слово Украина, далее смерть королевы Елизаветы, лотерейные номера и оспа обезьян.

Пик запросов слова "Украина" пришелся на 20-26 февраля и начало марта.

Вместе со словом "Украина" гуглили "потери", "человеческие жертвы", "пожертвования", "беженцы", "война".