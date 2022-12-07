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Украина попала в топ поиска Google за год

Ирина БалачукСреда, 7 декабря 2022, 13:05
Скриншот из сайта

Украина попала в топ поиска Google за 2022 год – в разделе поисковых запросов она занимает третью строчку, а в разделе "Новости" – первую. 

Источник: Google trends

Детали: Больше всего в 2022 году искали слово "Wordle" – это игра для угадывания слов из 5 букв, результаты матчей Индия – Англия, Украина, королева Елизавета и матчи Индия – Южная Африка. 

 
Скриншот из сайта 

В поиске новостей самым популярным запросом было слово Украина, далее смерть королевы Елизаветы, лотерейные номера и оспа обезьян.

Пик запросов слова "Украина" пришелся на 20-26 февраля и начало марта.

Вместе со словом "Украина" гуглили "потери", "человеческие жертвы", "пожертвования", "беженцы", "война".

Темы: Украинаинтернетвойна
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