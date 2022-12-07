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Путин признал, что российские войска сдают позиции, но "не массово"

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 16:41
Путин признал, что российские войска сдают позиции, но не массово
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные иногда оставляют свои позиции, но это не является проблемой для России.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина

Детали: Путин заявил, что в Украине "расстреливают на месте" и проводят "массовые расстрелы публично перед строем".

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Прямая речь Путина: "У нас не только ничего подобного нет, а нет лагерей, зон и так далее. Это все чушь, фейки.

Есть люди, которые оставляют боевые позиции. Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий, даже после подготовки, он не может не переживать соответствующих чувств, которые есть у нормального человека".

"Ничего подобного в массовом характере у нас нет".  

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Детали: По словам Путина, большинство из этих людей, возвращается для несения службы добровольно.

Что этому предшествовало:

  • В среду Путин также заявил, что в проведении дополнительной мобилизации в РФ нет смысла, а в Украине якобы находится уже 150 тысяч мобилизованных.

Темы: ПутинРосcия
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