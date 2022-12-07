Путин признал, что российские войска сдают позиции, но "не массово"
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные иногда оставляют свои позиции, но это не является проблемой для России.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина
Детали: Путин заявил, что в Украине "расстреливают на месте" и проводят "массовые расстрелы публично перед строем".
Прямая речь Путина: "У нас не только ничего подобного нет, а нет лагерей, зон и так далее. Это все чушь, фейки.
Есть люди, которые оставляют боевые позиции. Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий, даже после подготовки, он не может не переживать соответствующих чувств, которые есть у нормального человека".
"Ничего подобного в массовом характере у нас нет".
Детали: По словам Путина, большинство из этих людей, возвращается для несения службы добровольно.
Что этому предшествовало:
- В среду Путин также заявил, что в проведении дополнительной мобилизации в РФ нет смысла, а в Украине якобы находится уже 150 тысяч мобилизованных.