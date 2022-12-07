Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин признал, что российские войска сдают позиции, но "не массово"

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 17:41
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные иногда оставляют свои позиции, но это не является проблемой для России.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина

Детали: Путин заявил, что в Украине "расстреливают на месте" и проводят "массовые расстрелы публично перед строем".

Прямая речь Путина: "У нас не только ничего подобного нет, а нет лагерей, зон и так далее. Это все чушь, фейки.

Есть люди, которые оставляют боевые позиции. Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий, даже после подготовки, он не может не переживать соответствующих чувств, которые есть у нормального человека".

"Ничего подобного в массовом характере у нас нет".  

Детали: По словам Путина, большинство из этих людей, возвращается для несения службы добровольно.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • В среду Путин также заявил, что в проведении дополнительной мобилизации в РФ нет смысла, а в Украине якобы находится уже 150 тысяч мобилизованных.

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Прокуратура Нидерландов не будет требовать от России экстрадиции виновных в гибели рейса MH17 

ВАКС избрал заочный арест экс-главе Нацбанка Шевченко – ЦПК

Играя в "подкидного дурака": Ахметов рассказал, как заработал свой первый капитал

Винницкий завод во время войны отправлял в РФ детали военной техники – ОГП

обновленоСМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Бердянске, оккупанты опровергли

В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, включая бульвар Дружбы Народов

Все новости...
Путин
Путин назвал захват территорий Азова "значимым результатом" войны для России
Путин заявил, что в Украине уже 150 тысяч мобилизованных и дополнительный набор "не имеет смысла"
Путин уверяет, что Россия борется за свои национальные интересы "мирными средствами"
Последние новости
19:50
Писатель Дорж Бату прокомментировал обвинения в выдумывании собственной биографии
19:39
Европарламент и бельгийские города передают первые "генераторы надежды" для Украины
19:37
Цены на нефть восстанавливаются после падения до минимумов 2022 года
19:29
СБУ заблюрила на фото морду кота: пользователи поблагодарили ведомство за чувство юмора
19:23
США считают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО - Блинкен
19:05
ЕС закрепил непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии
18:55
Европарламент рассмотрит резолюцию о признании Голодомора геноцидом
18:43
видеоПапа Римский заплакал во время публичной молитвы, когда упомянул Украину
18:42
Экс-глава НБУ отреагировал на заочный арест: говорит о политическом преследовании
18:33
Оккупанты реорганизуют подразделения на Луганщине и не платят компенсацию за погибших – Генштаб
Все новости...