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Путин заявил, что в Украине уже 150 тысяч мобилизованных и дополнительный набор "не имеет смысла"

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 16:46
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в проведении дополнительной мобилизации в РФ нет смысла, а в Украине якобы находится уже 150 тысяч мобилизованных.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое цитирует Путина

Прямая речь Путина: "Относительно возможной мобилизации, слухов об этом. Смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции (так Россия называет войну против Украины - ред.). То есть половина в войсках. Из этих 150 тысяч половина - 75 тысяч - находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны, или проходят дополнительную подготовку".

Детали: По словам Путина, остальные 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах обороны, где "проходят дополнительную подготовку".

Прямая речь Путина: "В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, и необходимости для государства и минобороны в настоящее время нет никакой".

Предыстория:

  • 4 ноября Путин заявил, что количество мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тысяч. 
  • 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что на территорию Украины отправили 82 тысячи мобилизованных.
  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов. 
  • СМИ узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. У Путина опровергли эту информацию.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" окончена. По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
  • 1 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что 300 тысяч человек уже призвали.

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Темы: Путинмобилизация
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