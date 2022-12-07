Россияне обстреляли из С-300 Печенеги в Харьковской области
Среда, 7 декабря 2022, 21:31
Вечером 7 декабря Россияне ударили из С-300 по населенному пункту Печенеги в Харьковской области.
Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, Печенежского поселкового головы Александра Гусарова
Прямая речь Тимошенко: "Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы".
Детали: Гусаров добавил, что жертв и пострадавших нет. В Харьковской области объявлялась воздушная тревога с 18:42 до 19:32.
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