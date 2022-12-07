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Россияне обстреляли из С-300 Печенеги в Харьковской области

Александр ШумилинСреда, 7 декабря 2022, 20:31
Россияне обстреляли из С-300 Печенеги в Харьковской области

Вечером 7 декабря Россияне ударили из С-300 по населенному пункту Печенеги в Харьковской области.

Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, Печенежского поселкового головы Александра Гусарова

Прямая речь Тимошенко: "Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы".

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Детали: Гусаров добавил, что жертв и пострадавших нет. В Харьковской области объявлялась воздушная тревога с 18:42 до 19:32.

Темы: Харьковская областьобстрел
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