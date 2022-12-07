Мэр Чернигова упрекнул президента в неуважении к народу из-за своего отстранения

Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко обвинил представителей Офиса президента в давлении на суд по поводу решения о его отстранении, он будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

Источник: обращение Владислава Атрошенко в Facebook

Прямая речь: "Многоуважаемый господин президент! Сегодня решением одного человека была перечеркнута свобода почти 80% черниговцев.

Найдется ли в Украине хотя бы один человек, который поверит, что судья Яворивского районного суда Львова (Львовской области – ред.) без давления и указания сверху принял решение отстранить городского главу Чернигова от занимаемой должности сроком на 1 год?

Очень символично, что это произошло в день местного самоуправления Украины по указанию ваших подчиненных. Таким образом ваши подчиненные, господин президент, ярко показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины".

Детали: Атрошенко отметил, что в стране идет война – и "местное самоуправление стало еще одним фронтом", который защищает семьи украинцев дома, отстраивает города и обеспечивает их жизнедеятельность. По его мнению, подчиненным Зеленского сложно это осознать.

Мэр от имени жителей Чернигова спросил: "Как власти будут смотреть в глаза черниговцам, которые ценой жизней своих родных остановили наступление на Киев? Как объяснят людям, что чиновники из Офиса президента заняты разрушительной политической войной, пока наши ребята гибнут на войне настоящей? Как рассказать, что пока вся страна воюет за свободу и демократию, здесь в сердце страны чиновники делают все, чтобы уничтожить свободу и демократию".

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Прямая речь: "Господин президент, как-то Вы сказали, что наибольшей ошибкой Украины было беспечное отношение к России. Худшей ошибкой может быть только пренебрежительное отношение к народу Украины.

Журнал "Тайм" назвал вас и "дух Украины" человеком года за то, что побуждаете людей и народы объединиться для защиты свободы, напоминания миру о хрупкости демократии. Украина противостоит внешнему врагу в его попытках уничтожить нашу свободу. В Ваших силах не дать врагу внутреннему уничтожить демократию".

Детали: Атрошенко заверил черниговцев, что он остается: "Я никуда не ухожу".

Отстраненный мэр будет подавать апелляцию – и уверен: "Вся Украина будет наблюдать решение Апелляционного суда. Политиканы проиграют. А Чернигов победит. Потому что правда всегда побеждает".

Этому предшествовало: 7 декабря Яворивский районный суд Львовской области признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.