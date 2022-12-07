Суд на год лишил должности мэра Чернигова Атрошенко
Яворивский районный суд Львова признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.
Детали: По протоколу НАПК в августе 2022 года городской голова Чернигова дал распоряжение своему водителю вывезти машину жены Tesla Model X за границу.
В ведомстве считают, что чиновник "действовал в условиях конфликта интересов", ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения им должностных обязанностей.
При этом водителю мэра оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин.
Кроме того, жена Атрошенко 5 марта покинула территорию Украины через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry.
В ГБР по этому поводу сообщили, что жена Атрошенко в течение 3 месяцев использовала машину не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за эту же машину.
Атрошенко инкриминировали ст.172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов).
Также суд оштрафовал его на 6,8 тыс. грн.
Соответствующее решение суд принял на заседании в среду 7 декабря.
Напомним:
- В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
- В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
- 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
- Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
- Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.