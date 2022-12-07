Суд на год лишил должности мэра Чернигова Атрошенко

Яворивский районный суд Львова признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.

Источник: НАПК, ГБР

Детали: По протоколу НАПК в августе 2022 года городской голова Чернигова дал распоряжение своему водителю вывезти машину жены Tesla Model X за границу.

В ведомстве считают, что чиновник "действовал в условиях конфликта интересов", ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения им должностных обязанностей.

При этом водителю мэра оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин.

Кроме того, жена Атрошенко 5 марта покинула территорию Украины через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry.

В ГБР по этому поводу сообщили, что жена Атрошенко в течение 3 месяцев использовала машину не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за эту же машину.

ВИДЕО ДНЯ

Атрошенко инкриминировали ст.172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов).

Также суд оштрафовал его на 6,8 тыс. грн.

Соответствующее решение суд принял на заседании в среду 7 декабря.

Напомним: