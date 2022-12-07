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Суд на год лишил должности мэра Чернигова Атрошенко

Алена МазуренкоСреда, 7 декабря 2022, 18:07
фото: ФБ Атрошенко

Яворивский районный суд Львова признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.

Источник: НАПК, ГБР

Детали: По протоколу НАПК в августе 2022 года городской голова Чернигова дал распоряжение своему водителю вывезти машину жены Tesla Model X за границу.

В ведомстве считают, что чиновник "действовал в условиях конфликта интересов", ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения им должностных обязанностей.

При этом водителю мэра оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин.

Кроме того, жена Атрошенко 5 марта покинула территорию Украины через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry.

В ГБР по этому поводу сообщили, что жена Атрошенко в течение 3 месяцев использовала машину не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за эту же машину.

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Атрошенко инкриминировали ст.172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов).

Также суд оштрафовал его на 6,8 тыс. грн.

Соответствующее решение суд принял на заседании в среду 7 декабря.

Напомним:

  • В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
  • В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
  • 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
  • Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
  • Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

Темы: Черниговместная властьсуд
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