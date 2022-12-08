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При блэкауте радио, ТВ и мобильная связь продержатся по меньшей мере 3 суток – Госспецсвязи

Елена РощинаЧетверг, 8 декабря 2022, 00:29
Юрий Щиголь, скриншот

В случае блэкаута, то есть полного отключения электроэнергии, национальный телемарафон и 5 радиокомпаний будут иметь возможность работать еще не менее 3 суток, мобильные операторы также должны обеспечить возможность предоставлять связь в течение 3 суток.

Источник: глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона 7 декабря

Прямая речь: "На сегодняшний день 5 радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива.

Телевидение и радио будут работать, у нас работают средние волны, "Украинское радио", работают радио (станции) в FM-диапазоне, где вы можете услышать самую необходимую информацию".

Детали: Щиголь сказал, что Госспецсвязи обеспечивает резервирование сигнала концерна радиовещания и телевидения.

Он призвал граждан иметь радиоприемники с батарейками.

Щиголь также прокомментировал возможное исчезновение мобильной связи. По его словам, сейчас работает 82% базовых станций, в Луганской и Херсонской области их восстанавливают. После массированного ракетного удара в Украине не работали около 45% базовых станций, сказал он. 

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Каждую базовую станцию не могут снабдить генераторами, пояснил Щиголь.

"Большинство базовых станций операторов зарезервированы аккумуляторами, но когда пропадает свет все с WiFi-сетей, которые также не работают, переходят на базовую станцию, – и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает пол часа", – добавил он.

По словам главы Госспецсвязи, во исполнение решения СНБО и указа президента, которому неделя, "все операторы должны зарезервировать критические точки минимум также на трое суток". На сегодняшний день эта работа проводится.

Подводятся сети к "пунктам несокрушимости", которые также должны быть зарезервированы фиксированной связью на трое суток, сказал Щиголь.

Напомним: Россия с 11 сентября атакует энергетические объекты Украины, а с 10 октября совершила уже 8 массированных атак на энергосистему. Последний массированный ракетный удар 5 декабря еще больше пошатнул ее и заставил энергетиков прибегать к новым аварийным отключениям по всей стране.

Вместе с электричеством у граждан иногда исчезают мобильная связь и интернет, а также вода и отопление.

Темы: электроэнергиятелевидениемобильная связь
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