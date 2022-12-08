Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия одобрила открытие первой за 30 лет угольной шахты

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 02:38
Проект угольной шахты Уайтхэвен, ФОТО: WEST CUMBRIA MINING

Британское правительство согласовало план открытия первой за последние 30 лет угольной шахты Уайтхэвен в английском графстве Камбрия, которая должна стать первой в мире такой шахтой с нулевым уровнем выбросов в атмосферу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Разработчик шахты, компания West Cumbria Mining утверждает, что Уайтхэвен станет первой в мире угольной шахтой с нулевым уровнем выбросов, поскольку они будут компенсироваться еще на этапе строительства.

Планируется, что шахта будет добывать не энергетический уголь, а коксующийся, который используется для выплавки стали, причем не менее 80% будет идти на экспорт. Первая продукция Уайтхэвен ожидается примерно через полтора года после начала строительства.

West Cumbria Mining заявляет, что ее новая шахта создаст 500 местных рабочих мест. Ассоциация местного самоуправления заявляет, что графство Камбрия имеет потенциал для создания шести тысяч "зеленых" рабочих мест.

Мнения местных жителей об открытии угольной шахты разделились. Часть камбрийцев выступила против, тогда как местная группа "Мы поддерживаем West Cumbria Mining" говорит о новых рабочих местах, технологиях и других положительных последствиях для графства.

В то же время решение британского правительства вызвало беспокойство экологических групп и оппозиционных депутатов, которые считают, что оно уничтожит имидж Великобритании как лидера в сфере защиты климата. Они напомнили, что еще год назад Великобритания принимала у себя Конференцию ООН по вопросам изменения климата, которая провозгласила целью "отправить уголь в историю".

ВИДЕО ДНЯ

В частности аналитический центр "Зеленый альянс" подсчитал, что шахта в Камбрии может быть источником такого же объема выбросов, как и 200 тысяч автомобилей на британских дорогах.

Кроме того, оба потенциальных покупателя продукции Уайтхэвен - British Steel и Tata Stee - уже заявили, что вряд ли будут брать коксующийся уголь у шахты. Тем более, что он в перспективе сможет заменить поставки из США, а не из России.

Угольная промышленность Англии уже много лет находится в упадке. Забастовки шахтеров, массовые увольнения и ожесточенные протесты из-за закрытия шахт в 1980-х годах не смогли спасти ее. Последнюю шахту в Англии закрыли в 2020 году.

Темы: Великобританияуголь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Спецназ Косово зашел в сербский регион на фоне напряженности с Сербией

ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ

обновлено, фотоРоссияне атаковали Харьковщину: 4 пострадавших

Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - глава МИД

Прокуратура Нидерландов не будет требовать от России экстрадиции виновных в гибели рейса MH17 

ВАКС избрал заочный арест экс-главе Нацбанка Шевченко – ЦПК

Все новости...
Великобритания
Поддержка независимости в Шотландии выросла до 56% - опрос
Британия закупит противотанкового оружия на £229 млн
Разведка Британии объяснила, зачем РФ усиленно готовит "оборону" в Белгородской области
Последние новости
04:52
Кремль не отказался от максималистских целей в войне против Украины – ISW
03:48
Штаты передадут еще $275 миллионов военной помощи Украине – СМИ
02:55
Госдеп США сравнил действия россиян в Украине с тактикой ИГИЛ
01:57
Франция передала Украине 100 генераторов
00:58
США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью
00:14
Россия созывает Совбез ООН из-за западных поставок оружия Украине
23:42
Власти Грузии объяснили, почему не помогли Украине генераторами: таких "физически нет"
23:23
Топ-дипломат США отказалась уточнять, что Вашингтон будет считать выводом войск РФ из Украины
23:07
Прогноз Гайдая: за зиму выйти на линию 2014 года, в 2023 – освободить всю Луганщину
22:51
Спецназ Косово зашел в сербский регион на фоне напряженности с Сербией
Все новости...