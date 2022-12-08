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Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 03:36
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

Источник: Politico

Дословно: "Только посмотрите, как европейские лидеры, которые побеждают на выборах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоять рядом с ним – вот как политики хотят, чтобы их видели.

Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером".

 

Детали: В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, издание включило 28 человек: 18 мужчин и 10 женщин.

Ровно половину мест в списке Politico занимают политики, остальные 14 – дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.

Издание составило список на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются.

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В прошлом году рейтинг Politico возглавил Марио Драги. В то время он был премьер-министром Италии. 

Что этому предшествовало: Американский журнал Time назвал Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

Темы: ЗеленскийЕвропарейтинг
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