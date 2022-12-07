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Зеленский и "дух Украины" стали символом года по версии Time

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 декабря 2022, 14:08
Зеленский и дух Украины стали символом года по версии Time
Обложка Time, Владимир Зеленский и "дух Украины" и "дух Украины"

Американский журнал Time назвал президента Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

Источник: Time

Дословно: "В своей жизни многие украинцы хватали любое оружие, которое могли найти, и бежали защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами.

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Успех Зеленского как военного лидера основывается на том, что мужество является заразным. Это (мужество - ред.) распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент "застрял" (остался в Киеве - ред.). Если это кажется естественным для лидера во время кризиса, подумайте об историческом прецеденте".

Детали: В частности, Time вспоминает экс-президента Украины Виктора Януковича, который сбежал из Киева в 2014 году и до сих пор проживает в России.

Что этому предшествовало: 5 декабря президента Украины Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times.

Темы: ЗеленскийСМИукраинцы
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