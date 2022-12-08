ВСУ за сутки уничтожили 340 оккупантов, 2 танка и 2 БПЛА - Генштаб
Четверг, 8 декабря 2022, 09:06
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 340 оккупантов, количество убитых захватчиков уже достигло 93 080 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 93 080 (+340) человек ликвидировано,
- танков - 2 937 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5 911 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 1 925 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+2),
- крылатых ракет - 592 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4528 (+2) ед,
- специальной техники - 164 (+1).
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