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ВСУ за сутки уничтожили 340 оккупантов, 2 танка и 2 БПЛА - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 8 декабря 2022, 09:06
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 340 оккупантов, количество убитых захватчиков уже достигло 93 080 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 93 080 (+340) человек ликвидировано,
  • танков - 2 937 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 911 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1 925 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+2),
  • крылатых ракет - 592 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4528 (+2) ед,
  • специальной техники - 164 (+1).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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